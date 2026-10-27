Comeback der Betriebswohnung? Fachkräfte gesucht - Manche Firmen setzen auf Werkswohnungen

Mehr als die Hälfte der befragten Betriebe berichten demnach von positiven Effekten auf das Gewinnen und Binden von Fachkräften. Auch für Auszubildende und dual Studierende zeigten sich Vorteile, wenn auch in geringerem Maß. Für die Studie wurden von Mitte Juli bis Ende August 2025 insgesamt 826 Unternehmen aller Branchen mit Ausnahme des öffentlichen Diensts befragt.

Keine flächendeckende Verbreitung in Deutschland in Sicht

Direkte Angebote wie Werkswohnungen bleiben aber die Ausnahme, so die Studie. Eine flächendeckende Verbreitung ist dem IW zufolge nicht in Sicht. Nur wenige Unternehmen planen demnach, in den kommenden fünf Jahren neue Angebote einzuführen. Als Hürden nennen sie unter anderem ungünstige Rahmenbedingungen auf dem Wohnungsmarkt, fehlende Kooperationspartner, rechtliche und steuerliche Unsicherheiten sowie hohen Verwaltungsaufwand.