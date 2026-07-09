Es ist das altvertraute Bild, das vielen Sonnebergern ein Vierteljahrhundert lang gefehlt hat: Majestätisch dreht sich auf dem Festplatz wieder ein Riesenrad und bietet aus den Gondeln den perfekten Blick über das bunte Treiben. Dass die Traditionsattraktion nach 25 Jahren Pause pünktlich zum Vogelschießen zurückgekehrt ist, ist vor allem einem Mann zu verdanken: Mitorganisator und Schausteller Andreas Müller.