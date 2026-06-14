Ist die Serie kreativ gemacht?

Die Serie arbeitet viel mit Schnitten und ist eindeutig für ein Social-Media-Publikum gemacht. Der Bildschirm wird auch mal geteilt oder geviertelt – das ist kurzweilig.

Hat die Serie Trends im echten Leben hervorgebracht?

Neben der Liebesgeschichte zieht der Look von Allie (Mika Abdalla), Hannahs bester Freundin, einige Aufmerksamkeit auf sich. Ihre Frisur mit fluffigen "Curtain Bangs" – also ein Pony wie ein Vorhang – ist bei Fans Kult. "Allie Haircut" und "Allie Bangs" sind 2026 schon zu angesagten Begriffen geworden. Außerdem sorgt der Soundtrack der Serie für viel Gesprächsstoff.

Zahlreiche Bands und Interpreten haben dank ihres Vorkommens in der Serie Zulauf. Bestes Beispiel ist eine Indie-Band: "Kennst du The Beaches? Ihr Coachella-Set wird dein Leben verändern", sagt Hannah zu Garrett in Folge zwei.

Wird es eine zweite Staffel geben?

Die erste Staffel basiert auf dem ersten Roman der "Off Campus"-Buchreihe von Elle Kennedy ("The Deal – Reine Verhandlungssache" von 2015). Die Reihe umfasst fünf Bände. Eine zweite Staffel gab Amazon schon in Auftrag, bevor die erste überhaupt veröffentlicht wurde. Sie soll diesen Sommer gedreht werden.

Wovon wird Staffel zwei handeln?

Ähnlich wie beim Romance-Hit "Bridgerton" von Netflix steht in jeder "Off Campus"-Staffel die Geschichte eines anderen Paares im Mittelpunkt. Der Buchvorlage zufolge müssten in Staffel zwei nun Logan und Grace ran, die Hauptcharaktere aus Band 2 "The Mistake - Niemand ist perfekt". Doch stattdessen überspringt die Serie ein Buch: Laut Showrunnerin Louisa Levy werden Allie und Dean, die Protagonisten aus Band 3 "The Score - Mitten ins Herz", das zentrale Pärchen der zweiten Staffel.

Was ist anders als an früheren College-Serien?

Überraschend schonungslos werden in einer sonst recht harmlos wirkenden Boy-Meets-Girl-Traumwelt gesellschaftliche Probleme angesprochen. Dazu gehören etwa familiäre Traumata, häusliche Gewalt, K.-o.-Tropfen und Vergewaltigung oder toxische Männlichkeit.

Wie werden weibliche Figuren gezeigt?

Die Frauen in "Off Campus" sind komplexere Charaktere und nicht bloß einfach gestrickte, missgünstige Nervensägen, die sich einen möglichst coolen Kerl angeln wollen – wie es früher bei amerikanischen College-Stoffen oft der Fall gewesen ist.

Was macht die männlichen Figuren aus?

Stumpfes Männergehabe wird hier gebrochen und hinterfragt. Garrett bekommt zum Beispiel von Hannah Ärger, nachdem er einen fiesen Gegner auf dem Eis verprügelt hat – angeblich, um sie zu beschützen. Sie macht ihm klar, dass sie nicht darum gebeten habe und das so nicht wolle.

Ist die Serie divers oder queer?

Bei "Off Campus" spielt Queerness nur eine untergeordnete Rolle. Auch abseits der Sexualität ist die Serie weniger divers: Fast alle Darstellenden sind weiß. Vermittelt wird aber eine "Love is Love"-Mentalität, wie sie in weiten Teilen der Gen Z üblich zu sein scheint. Und im Promo-Material zur Serie kuschelt der männliche "Off Campus"-Cast recht oft miteinander. Richtig "Bromance" also – als hätten sich die Schauspieler das bei den "Heated Rivalry"-Darstellern Hudson Williams und Connor Storrie abgeschaut.