Würzburg (dpa/lby) - Fast 31 Jahre nach dem gewaltsamen Tod der 13-jährigen Sabine aus Unterfranken steuert der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter seinem Ende entgegen. Am Donnerstag (10.00 Uhr) sollen Staatsanwaltschaft und Nebenklage vor dem Landgericht Würzburg plädieren. Am Freitag steht das Schlusswort der Verteidigung an. Das Urteil gegen den 48 Jahre alten Angeklagten soll nach bisheriger Planung am 20. Dezember verkündet werden.