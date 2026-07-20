Cold Case vor Gericht: Prozess um Gewalttat an Mädchen vor 32 Jahren stockt

Würzburg (dpa/lby) - Der neuerliche Prozess zum gewaltsamen Tod eines Mädchens in Unterfranken vor mehr als 32 Jahren ist ins Stocken geraten. Die Verteidigung hat zwei Befangenheitsanträge vor dem Landgericht Würzburg gestellt, einen gegen eine Schöffin der Kammer sowie einen weiteren gegen den Kammervorsitzenden und einen Richter. Nach Angaben einer Landgerichtssprecherin wurde danach die Verhandlung am Montag unterbrochen. Wann über die Befangenheitsanträge entschieden wird, war zunächst unklar. Am 6. August soll der Prozess fortgesetzt werden.