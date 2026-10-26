Cold Case vor dem Abschluss?: Gewalttat an Mädchen vor fast 33 Jahren - Urteil erwartet

Würzburg (dpa/lby) - Mehr als 32 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer 13-Jährigen auf einem Reiterhof in Unterfranken will das Landgericht Würzburg heute (Montag/9.00 Uhr) sein Urteil verkünden. Der Angeklagte war bereits 2024 von einer anderen Kammer des Gerichts zu sechseinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt worden, hatte aber erfolgreich Revision eingelegt. Daher musste der Fall erneut aufgerollt werden - allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil der Mordverdächtige zur Tatzeit im Dezember 1993 erst 17 Jahre alt war.