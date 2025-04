Die Ermittler gehen davon aus, dass der unbekannte Mörder sich rund um das Versteck gut auskannte. Der Ablageort in einer Felsspalte in einem Wald liege so abseits, da komme kein Wanderer oder Pilzsammler einfach so vorbei, sagte der damalige Leiter der Münchner Mordkommission, Stephan Beer, nach dem Leichenfund. Außerdem sei der Täter wohl mit Bau- oder Renovierungsarbeiten beschäftigt gewesen. Das habe die Analyse von Säcken, Folien und des Klebebandes ergeben, mit denen der Leichnam verpackt worden war: "Da war auch Malerfarbe drauf." Kleidung habe man bei ihren sterblichen Überresten nicht gefunden, sodass der Täter sie vermutlich nackt abgelegt habe.