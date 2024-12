Am Mittwoch vergangener Woche hatte das Gericht den früheren Ehemann der Frau und den angeklagten mutmaßlichen Todesschützen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 62-Jährige den Mord an seiner von ihm damals getrennt lebenden Frau in Auftrag gab und der 47 Jahre alte Mitangeklagte diesen ausführte. Die 35-Jährige war Anfang 2004 in ihrem Auto mit Schüssen aus einer Pistole getötet worden.