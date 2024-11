Würzburg (dpa/lby) - Im Prozess um den Mord an einem Mädchen vor 31 Jahren will das Landgericht Würzburg am 20. Dezember sein Urteil verkünden. Die 13-jährige Sabine war im Dezember 1993 nach dem Besuch auf einem Reithof nicht nach Hause gekommen. Zwei Tage später wurde sie in einer Güllegrube entdeckt - sexuell missbraucht und getötet. Seit September steht ein heute 47-jähriger Mann deshalb unter Mordanklage vor Gericht.