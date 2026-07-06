Dresden (dpa/sn) - Die Polizeidirektion und die Staatsanwaltschaft in Dresden informieren am Mittwoch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Vermisst" zu den Ermittlungen um das mysteriöse Verschwinden einer Dresdnerin. Am 23. März 2024 ist die damals 43-jährige Corina Niemand zum letzten Mal in ihrer Wohnung am Dresdner Stadtrand gesehen worden. Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass die Frau nicht mehr lebt. Hintergrund ist ein grausiger Fund im Frühjahr, wie die Staatsanwaltschaft jetzt mitteilt. Unterhalb der an einem steilen Felshang gelegenen Begerburg im Dresdner Ortsteil Dölzschen hat ein Grundstückseigentümer demnach einen menschlichen Knochen gefunden, den Rechtsmediziner zweifelsfrei der Vermissten zuordnen konnten. Der Fundort liegt nur wenige hundert Meter von der Wohnung der Gesuchten entfernt.