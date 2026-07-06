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  4. Aktenzeichen XY: Knochen von vermisster Dresdnerin gefunden

Cold Case im Fernsehen Aktenzeichen XY: Knochen von vermisster Dresdnerin gefunden

Seit mehr als zwei Jahren ist eine Dresdnerin verschwunden. Nach einem grausigen Fund gehen Ermittler davon aus, dass sie nicht mehr lebt. Nun stellt die Polizei den Fall in der ZDF-Sendung vor.

Cold Case im Fernsehen: Aktenzeichen XY: Knochen von vermisster Dresdnerin gefunden
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Ein menschlicher Knochen gibt Rätsel auf: Nach dem Fund unterhalb der Begerburg bleibt das Verschwinden der Dresdnerin Corina Niemand weiter ungeklärt. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Dresden (dpa/sn) - Die Polizeidirektion und die Staatsanwaltschaft in Dresden informieren am Mittwoch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Vermisst" zu den Ermittlungen um das mysteriöse Verschwinden einer Dresdnerin. Am 23. März 2024 ist die damals 43-jährige Corina Niemand zum letzten Mal in ihrer Wohnung am Dresdner Stadtrand gesehen worden. Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass die Frau nicht mehr lebt. Hintergrund ist ein grausiger Fund im Frühjahr, wie die Staatsanwaltschaft jetzt mitteilt. Unterhalb der an einem steilen Felshang gelegenen Begerburg im Dresdner Ortsteil Dölzschen hat ein Grundstückseigentümer demnach einen menschlichen Knochen gefunden, den Rechtsmediziner zweifelsfrei der Vermissten zuordnen konnten. Der Fundort liegt nur wenige hundert Meter von der Wohnung der Gesuchten entfernt. 

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Doch trotz weiterer Suchmaßnahmen und Ermittlungen bis nach Spanien und Hawaii, wo die Vermisste den Angaben nach zeitweise gelebt hat, ist es die einzige konkrete Spur seit ihrem Verschwinden geblieben. So schließt die Polizei weiterhin weder einen Unfall noch Suizid oder eine Straftat als Ursache für das Verschwinden der Dresdnerin aus und informiert über den derzeitigen Kenntnisstand im Rahmen der ZDF-Sendung am Mittwochabend, 20.15 Uhr. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer +49 351 483 22 33 entgegen.