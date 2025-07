Fall auch in ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY… Ungelöst"

Mit einer großangelegten Öffentlichkeitsfahndung war die Polizei in diesem Jahr in die Offensive gegangen, um das Verbrechen doch noch aufzuklären. Die Ermittler wandten sich in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY… Ungelöst" in einer Spezialausgabe zu "Cold Cases", also ungelösten Altfällen, an diejenigen, die etwas über die Tat oder den mutmaßlichen Täter wissen.