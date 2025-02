Kempten (dpa/lby) - Im Fall eines seit fast 44 Jahren ungeklärten Mordfalls an einer Schülerin ermittelt die Kripo nun zu einem Sommerfest an einer Kemptener Schule im Jahr 1981. Das Fest fand in einer Förderschule statt, die in Nähe des mutmaßlichen Tatorts lag. Die Ermittler hoffen darauf, dass sich Besucher des Festes - Lehrer, Eltern oder Kinder - melden und als Zeugen vielleicht Hinweise zu dem Verbrechen an der 13-jährigen Sonja Hurler geben können.