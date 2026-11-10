Cold Case Mord verjährt nie - Zwei ungelöste Verbrechen neu aufgerollt

"Wir haben eine Spur, mit der wir Hinweise aus der Bevölkerung gut überprüfen können", sagte Ermittler Mike Schloth. Staatsanwaltschaft und Polizei hoffen, dass sich Menschen melden, die sich an Beobachtungen erinnern oder bislang nicht bekannte Hinweise geben können.

Die damals 47 Jahre alte zweifache Mutter war am Abend des 24. September 1992 getötet worden. Der Tatort lag in der Nähe einer Kleingartenanlage unweit der vielbefahrenen Ebertbrücke. Am Morgen danach entdeckten Schüler die Leiche. Nach Einschätzung der Polizei könnte der Täter bei der Tat Blut- und Kratzspuren davongetragen haben.

Der Täter ging laut Schloth sehr brutal vor. Er verfolgte die Frau, die nach ihrer Arbeit als Verkäuferin auf dem Nachhauseweg war. Nach bisherigem Ermittlungsstand bedrohte er sie, stieß sie eine Böschung hinunter und vergewaltigte sie. Dann soll er die Frau mit mehreren Stichen getötet haben.

Der Fall Erika Stegmann ist der fünfte sogenannte Cold Case, den die Spezialisten in Aschaffenburg neu aufrollen. In zwei Fällen wurden die Ermittlungen inzwischen mit den Verurteilungen der Täter abgeschlossen.

DNA-Reihenuntersuchung geplant

In einem nächsten Schritt soll eine DNA-Reihenuntersuchung "bei einem ausgewählten Personenkreis" stattfinden. Wie viele Menschen dabei unter die Lupe genommen werden, teilten sie nicht mit. Es handele sich um eine höhere zweistellige Zahl, sagte Oberstaatsanwalt Jürgen Bundschuh. Ausgewählt werde der Kreis der Teilnehmenden anhand eines Katalogs von Kriterien. Die Teilnahme sei freiwillig, sagte Bundschuh. Nicht jeder, der dazu eingeladen werde, sei verdächtig. Die Proben würden nach den Ermittlungen vernichtet, die DNA-Muster gelöscht.

Neue Aufmerksamkeit erhoffen sich die Ermittler auch durch die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst", in der der Fall in der kommenden Woche vorgestellt werden soll. Für Hinweise, die zur Identifizierung des Täters führen, ist eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.