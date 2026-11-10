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Cold Case Mord verjährt nie - Zwei ungelöste Verbrechen neu aufgerollt

Von Ute Wessels und Michael Bauer,

In Weiden werden 1971 zwei Männer erschossen, in Aschaffenburg wird 1992 eine Frau erstochen - in beiden Fällen entkommen die Täter unerkannt. Jahrzehnte später geben Ermittler die Hoffnung nicht auf.

Weiden (dpa/lby) - Zwei ungelöste Tötungsdelikte in Bayern werden erneut aufgerollt. Die Ermittler gehen in beiden Fällen von Mord aus - und Mord verjährt nie. Auch deshalb geben sie selbst nach Jahrzehnten nicht auf. In Weiden geht es um den Raubmord an den Supermarktmitarbeitern Rudolf Bauer und Ernst Kasseckert aus dem Jahr 1971. In Aschaffenburg wollen die Ermittler endlich herausfinden, wer 1992 die 47-jährige Erika Stegmann vergewaltigt und erstochen hat. Was gibt den Beamten Hoffnung, was treibt sie an?

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Die Tat in Weiden in der Oberpfalz liegt mehr als ein halbes Jahrhundert zurück. Angesichts der langen Zeit gehen die Ermittler davon aus, dass es ihre letzte Chance ist, den Fall doch noch aufzuklären. Bis heute sei der Fall in der Region nicht in Vergessenheit geraten, sagte Kriminalrat Thomas Gallei. Ein solches Verbrechen komme in Weiden glücklicherweise nicht oft vor, es habe die Menschen damals erschüttert.

Täter, mögliche Mitwisser oder Zeugen seien heute - falls überhaupt noch am Leben - in einem hohen Alter. Vielleicht wolle sich jemand im Herbst seines Lebens etwas von der Seele reden, so Gallei. "Dann ist jetzt die Gelegenheit."

Eine vierköpfige Arbeitsgruppe der Polizei in Weiden nehme sich den Fall jetzt komplett neu vor. Mehrere Dutzend Akten von damals seien digitalisiert worden. "Wir wollen auch an die Menschen ran, die bisher nicht mit uns gesprochen haben." Es sei schwer vorstellbar, dass im Umfeld der Täter bis heute niemand etwas mitbekommen habe.

Angreifer flüchten mit 30.000 Mark

Am Tatabend hätten fünf Mitarbeiter des Supermarktes den Laden nach Geschäftsschluss verlassen, berichtete Tobias Kederer, der die Ermittlungsgruppe leitet. Der Geschäftsführer habe die Tageseinnahmen in Höhe von 60.000 Mark zur Bank bringen und sich mit seinen Kollegen danach in einem Gasthaus treffen wollen.

Auf dem Parkplatz sei er von den beiden Tätern angegangen worden, er habe sich massiv gewehrt, drei Kollegen seien zu Hilfe geeilt. Der fünfte Kollege sei nicht in der Nähe gewesen. Die Täter hätten zahlreiche Schüsse auf die vier Männer abgegeben, zwei starben, zwei wurden schwer verletzt. Die Angreifer seien zu Fuß geflüchtet - mit der Hälfte der Tageseinnahmen als Beute.

Mehr als 1.000 Hinweise und Spuren seien überprüft worden - bis heute ohne Erfolg, so Kederer. Von der Tat seien Asservate vorhanden. Hier setzen die Ermittler auf neue technische Möglichkeiten, um mögliche Hinweise oder Spuren zu finden.

"Wir wollen den Fall wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung bringen", ergänzte Oberstaatsanwalt Peter Frischholz. Für einen entscheidenden Hinweis sind 5.000 Euro Belohnung ausgelobt worden.

Zusätzliche Motivation ziehen die Ermittler auch aus dem Fall Kerstin Lee Langley aus Regensburg. Die Frau war seit 2007 vermisst. Kürzlich gaben Staatsanwaltschaft und Polizei bekannt, dass eine 56 Jahre alte Frau ein Geständnis abgelegt und einen Hinweis auf den Fundort der Leiche gegeben habe - die Schuldgefühle seien für die Tatverdächtige zu groß geworden. Bei Grabungen wurden Knochen gefunden. Diese seien mit großer Wahrscheinlichkeit Langley zuzuordnen, hieß es. Es gebe zwei weitere Verdächtige. 

Zweifache Mutter in Aschaffenburg getötet

Mehr als 30 Jahre sind seit der Tat in Aschaffenburg vergangen. Hier setzen die Ermittler auf moderne DNA-Technik. Sie verfügen nach eigenen Worten über ein eindeutiges genetisches Muster des mutmaßlichen Täters. Doch die Suche in der DNA-Datenbank brachte bisher keinen Treffer - deswegen jetzt der Schritt in die Öffentlichkeit.

"Wir haben eine Spur, mit der wir Hinweise aus der Bevölkerung gut überprüfen können", sagte Ermittler Mike Schloth. Staatsanwaltschaft und Polizei hoffen, dass sich Menschen melden, die sich an Beobachtungen erinnern oder bislang nicht bekannte Hinweise geben können.

Die damals 47 Jahre alte zweifache Mutter war am Abend des 24. September 1992 getötet worden. Der Tatort lag in der Nähe einer Kleingartenanlage unweit der vielbefahrenen Ebertbrücke. Am Morgen danach entdeckten Schüler die Leiche. Nach Einschätzung der Polizei könnte der Täter bei der Tat Blut- und Kratzspuren davongetragen haben.

Der Täter ging laut Schloth sehr brutal vor. Er verfolgte die Frau, die nach ihrer Arbeit als Verkäuferin auf dem Nachhauseweg war. Nach bisherigem Ermittlungsstand bedrohte er sie, stieß sie eine Böschung hinunter und vergewaltigte sie. Dann soll er die Frau mit mehreren Stichen getötet haben.

Der Fall Erika Stegmann ist der fünfte sogenannte Cold Case, den die Spezialisten in Aschaffenburg neu aufrollen. In zwei Fällen wurden die Ermittlungen inzwischen mit den Verurteilungen der Täter abgeschlossen.

DNA-Reihenuntersuchung geplant

In einem nächsten Schritt soll eine DNA-Reihenuntersuchung "bei einem ausgewählten Personenkreis" stattfinden. Wie viele Menschen dabei unter die Lupe genommen werden, teilten sie nicht mit. Es handele sich um eine höhere zweistellige Zahl, sagte Oberstaatsanwalt Jürgen Bundschuh. Ausgewählt werde der Kreis der Teilnehmenden anhand eines Katalogs von Kriterien. Die Teilnahme sei freiwillig, sagte Bundschuh. Nicht jeder, der dazu eingeladen werde, sei verdächtig. Die Proben würden nach den Ermittlungen vernichtet, die DNA-Muster gelöscht.

Neue Aufmerksamkeit erhoffen sich die Ermittler auch durch die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst", in der der Fall in der kommenden Woche vorgestellt werden soll. Für Hinweise, die zur Identifizierung des Täters führen, ist eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.