Cold-Case: Bewährungsstrafe für falsche Angaben zu ungeklärtem Mord

Hinweise nach ZDF-Sendung Aktenzeichen XY

Der Mann hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Polizei bei den Ermittlungen zum Mord an dem 16-jährigen Bäckerlehrling Klaus Berninger aus Wörth am Main an der bayerisch-hessischen Landesgrenze in die Irre geführt und umfangreiche Ermittlungen ausgelöst. Demnach hatte er 2023 behauptet, das Verbrechen im Jahr 1990 beobachtet zu haben. Die Polizei ermittelte zeitweise wegen Mordverdachts gegen ihn. Inzwischen gehen die Ermittler aber nicht davon aus, dass er an der Tat beteiligt war.