Draußen scheint die Sonne über Hildburghausen. Blauer Himmel, Winterferien, ruhige Straßen. Niemand ahnt etwas. Und doch beginnt hinter einer historischen Fassade in der Oberen Marktstraße ein Wettlauf gegen die Zeit. Um Punkt zwölf Uhr droht der Gifttod für die Innenstadt. Ein Raum. Sechs Kinder. Fünf Jungen, ein Mädchen. Elf bis 14 Jahre alt. Sie kennen sich nicht. Und sie haben genau eineinhalb Stunden, um eine Katastrophe zu verhindern.