München - Sowohl die Welt insgesamt als auch Deutschland und Europa werden nach Berechnungen der Allianz das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 verfehlen. Bei derzeitigem Tempo könnte der Planet im Jahr 2064 klimaneutral sein, die EU insgesamt 2057 und Deutschland 2051, wie es in der Studie heißt. Das Ziel, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, ist demnach praktisch unerreichbar. Unter den deutschsprachigen Ländern ist demnach die Schweiz am weitesten fortgeschritten, gefolgt von Deutschland und Österreich.