Ökostrom überholt Kohle

2025 markierte demnach einen wichtigen Wendepunkt: Bei der weltweiten Stromerzeugung war der Anteil der erneuerbaren Energien mit 33,5 Prozent erstmals höher als derjenige der Kohle (33,2 Prozent). Ein Treiber des Umstiegs in diesem Jahr ist demnach weniger die Klimapolitik als ein schlichter ökonomischer Anreiz: Der durch den Iran-Krieg verursachte Anstieg der Öl- und Gaspreise führt demnach einerseits zu Einsparungen beim fossilen Energieverbrauch und andererseits zu vermehrtem Absatz von Elektroautos und Solaranlagen. In diesem Jahr könnten die CO2-Emissionen demnach sogar ganz leicht um 0,5 Prozent zurückgehen. Schlusslichter in der Tabelle sind Aserbaidschan und der Iran. In beiden Ländern hat sich bisher laut Studie beim Klimaschutz nichts Messbares getan.