CO2 im Einkaufswagen Milch und Käse treiben CO2-Bilanz der Ernährung nach oben

Bei den pflanzlichen Lebensmitteln geht ein großer Teil der Emissionen auf Herstellung und Einsatz von Düngemitteln zurück, sowie – bei Gewächshauskulturen – auf den Energieverbrauch für Heizung und Beleuchtung.

Berücksichtigt wurden zudem die Emissionen aus dem Konsum von Getränken wie Mineralwasser, Softgetränke, Bier, Tee und Kaffee. Ihre Klimawirksamkeit beträgt demnach 13,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, ist also vergleichsweise gering. "Der Grund dafür ist, dass Getränke zu einem großen Teil aus Wasser bestehen, dessen Produktion kaum Treibhausgase verursacht."

Wert soll Klima-Beitrag der Ernährung zeigen

Die Agora-Agrar-Experten schlagen einen Indikator "Klimawirksamkeit der Ernährung" vor, der die Treibhausgas-Emissionen der Ernährung pro Person und Jahr darstellt. Über einen längeren Zeitraum erhoben könne er den Beitrag der Ernährung zur Erreichung der Klimaziele zeigen. "Zudem ermöglicht er Rückschlüsse auf die Wirksamkeit politischer Maßnahmen, die auf die Klimarelevanz der Ernährung abzielen."

Derzeit liege der Wert bei etwa 2,8 Tonnen CO2-Äquivalenten. Mitte des Jahrhunderts könnten mit ambitionierter Politik etwa 0,7 Tonnen pro Person und Jahr erreicht werden. Als Voraussetzungen sehen die Agora-Agrar-Experten an, dass die Energieproduktion in Deutschland weitestgehend auf erneuerbare Energiequellen umgestellt ist, Menschen im Mittel nur noch halb so viele tierische Produkte konsumieren, in der Produktion Treibhausgas-mindernde Technologien eingesetzt werden und landwirtschaftlich genutzte Moore zum großen Teil wiedervernässt sind.