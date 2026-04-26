Im Rahmen der stimmungsvollen Saisonabschlussfeier des VfB Suhl ging eine wichtige Personalie beinahe unter: Co- und Athletiktrainer Alberto Ruiz hat seinen Vertrag nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft bis 2027 verlängert. Dem gebürtigen Spanier lagen lukrative Angebote, beispielsweise aus der Türkei vor. Dass der VfB Suhl in der kommenden Saison erstmals in der Champions League spielt, gab mit den Ausschlag für die Vertragsausweitung.