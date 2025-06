Er stellte zum Abschied noch einmal klar, dass es nicht gestimmt habe, dass er mit dem deutschen Rekordmeister eigentlich schon einig gewesen sei über einen neuen Vertrag. So war es dargestellt worden. Nach einem Beraterwechsel wechselte Sané jedoch ablösefrei in die Türkei, wo er in den kommenden drei Jahren bei Galatasaray deutlich mehr Geld verdienen kann als bei einem Verbleib in München. Dort sollte er Abstriche hinnehmen.