Der dreimalige Copa-Libertadores-Sieger aus Rio de Janeiro hatte in der Vorrunde auch den englischen Premier-League-Club FC Chelsea mit 3:1 besiegt. "Vincent Kompany und sein Trainerstab wissen, was auf sie zukommt", sagte Elber mit Blick auf das Duell am Sonntag (22.00 Uhr/Sat.1. und DAZN) in Miami: "Aber Flamengo war überragend gegen Chelsea, da hat aber auch fast alles bei ihnen geklappt."