Zuvor hatte der BVB in der Vorrunde über die extremen Bedingungen bei jeweils weit über 30 Grad Celsius in der Tageshitze geklagt. Aber das 71.000 Zuschauer fassende Mercedes-Benz Stadium ist per Klimaanlage eh runtergekühlt. "Ich glaube schon, dass uns das helfen wird", sagte Groß, der mit Brighton & Hove Albion schon einmal in Atlanta spielte.