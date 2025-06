Club-WM: PSG stolpert gegen Botafogo - Atlético zurück in der Spur

Pasadena - Botafogo hat mit einem Sieg gegen Paris Saint-Germain für die bislang größte Überraschung der Club-WM in den USA gesorgt. Der brasilianische Außenseiter, derzeit nur Achter in der heimischen Liga, schlug den Champions-League-Gewinner mit 1:0 (1:0) und führt die Tabelle der Gruppe B nach zwei Spielen mit sechs Zählern an. Punktgleich hinter den zweitplatzierten Paris auf Rang drei liegt mit ebenfalls drei Zählern Atlético Madrid, das nach dem herben 0:4 zum Auftakt gegen Paris zurück in die Spur fand und die Seattle Sounders mit 3:1 bezwang.