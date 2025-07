Nach einer Saison mit einigen Verletzungspausen (Rippenbruch, Wade) ist Neuer in seinem 40. Lebensjahr aktuell wieder auf seinem Topniveau. "Ich fühle mich sehr fit", sagte er in den USA. Auf den Tag genau elf Jahre nach dem WM-Triumph mit der Nationalmannschaft in Brasilien könnte er am 13. Juli vor den Toren New Yorks in der Spätphase seiner Karriere Club-Weltmeister werden.