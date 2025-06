Allerdings hält der FC Cincinnati die Discovery Rights an Müller. Der Club aus Ohio hat also ein exklusives Verhandlungsrecht, das ein MLS-Team für einen Spieler erwerben kann, wenn dieser in die Liga wechseln möchte. Cincinnati müssten die Rechte an Müller also abgekauft werden. Bei Marco Reus war das auch der Fall, als sich der Ex-Dortmunder 2014 LA Galaxy anschloss.

Wer wiederum Müller in Cincinnati, Miami oder Charlotte selbst bei größter Hitze über den Platz rennen sieht, spürt die Freude, die der Weltmeister von 2014 immer noch am Kicken hat. Ein Soccer-Jahr in L.A. könnte ihm zudem die erzwungene Abnabelung vom FC Bayern erleichtern.

Es könnte auch eine gute Vorbereitung auf die richtige WM der Nationalteams in einem Jahr in den USA, Kanada und Mexiko sein. In der Szene wird gemunkelt, dass der eloquente Müller dann für einen deutschen TV-Sender als Experte arbeiten wird. Für die Zuschauer wäre das bestimmt ein Gewinn.

Joker Müller

Aber das ist Zukunftsmusik. Die Gegenwart heißt Flamengo. Müller dürfte von Vincent Kompany in Miami wieder als Joker eingeplant sein. So wie beim 2:1 gegen die Boca Juniors, als er am Spielfeldrand auf einer Kühlbox sitzend zuschaute. Einen Abschiedstour-Bonus bekommt Müller nämlich nicht. "Wir haben viel Konkurrenz vorne. Jeder hat seine Rolle. Ich schaue nicht ganz viel auf die Individuen. Wichtig ist, dass das Kollektiv stimmt", sagte der Trainer.

Müller freut sich auf Miami. "Das Stadion dürfte sehr gut gefüllt sein. Viele brasilianische Fans werden Stimmung machen. Und solche Fußballfeste wünschen wir uns jetzt", sagt er. Es soll nur nicht sein letztes sein.