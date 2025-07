Müller wird nun im Urlaub für sich die Frage beantworten müssen, was er in Zukunft machen will. Weiterspielen? Womöglich in der Major League Soccer in den USA? Oder doch ganz aufhören? Antworten hatte er vor dem Rückflug aus den USA nach München noch keine parat. "Wir waren so fokussiert auf das Weiterkommen hier. Das muss erst mal ein bisschen sacken", sagte er.