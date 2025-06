Club-WM Kompanys Rotations-Logik muss gegen Flamengo aufgehen

Die Turnierveteranen Müller (35) und Neuer (39) zweifeln kein bisschen am weiteren Bayern-Weg in Amerika. "Was hier passiert ist, hat keine Relevanz", versicherte Müller: "Ich weiß, dass so eine K.o.-Runde immer ein Spiel mit dem Feuer ist. Aber ich bin überzeugt, dass wir noch einige Zeit hier sind."