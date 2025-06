Fort Lauderdale - Zum angeblichen Interesse des FC Bayern München an Borussia Dortmunds Außenstürmer Jamie Gittens gibt es laut BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zumindest "im Moment" nichts zu sagen. Kehl sprach am Sonntagabend (Ortszeit) in Fort Lauderdale am Rande des Dortmunder Trainings bei der Club-WM über das Thema.