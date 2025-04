Der 45-jährige Kehl mochte das große und auch emotionale Thema Hummels vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Dortmunder in der Fußball-Königsklasse gegen den FC Barcelona am kommenden Dienstag nicht noch größer machen. "Ehrlich gesagt haben wir uns mit diesem Thema in diesen Tagen gar nicht groß beschäftigt", versicherte er am Samstagabend in der Münchner Arena.