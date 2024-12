Auch Borussia Dortmund erwischte spannende wie machbare Kontrahenten bei der Auslosung am Donnerstagabend in Miami. Der BVB spielt in Gruppe F zuerst gegen das brasilianische Traditionsteam Fluminense aus Rio de Janeiro, dann gegen Ulsan HD aus Südkorea und Mamelodi Sundowns aus Südafrika. "Wir treffen auf drei sehr interessante Gegner, über die wir mit Ausnahme von Fluminense bislang noch nicht alles wissen", sagte Trainer Nuri Sahin. Unabhängig davon wolle man die Gruppenphase überstehen und in diesen drei Spielen den Grundstein für ein erfolgreiches Spiel legen.