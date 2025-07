"Da nimmt man die Verletzung in Kauf"

Der 22-Jährige hat wohl eine schwere Verletzung am Bein oder Sprunggelenk erlitten. "Wir drücken Jamal die Daumen, dass die Verletzung nicht so schwer ist. Aber sie wird sicherlich schwer sein, so wie ich das sehe", sagte Neuer mit seiner Erfahrung aus vielen Profijahren.