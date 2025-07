Dass der PSG-Keeper nicht direkt zum sichtlich schwer verletzten Musiala ging, erklärte sein Berater so: Donnarumma sei ein sehr sensibler Junge. "Er hätte die Szene nicht ertragen können und zog es vor, wegzugehen und die Ärzte Musiala so gut es ging versorgen zu lassen." Ungewöhnlicherweise habe der Keeper direkt nach der Partie noch in der Umkleidekabine des Stadions in Atlanta in den USA sein Smartphone eingeschaltet und ihm eine Nachricht geschickt.