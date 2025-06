Statt bei der Club-WM in den USA könnte Bischof aktuell auch mit der deutschen U21-Auswahl um Nick Woltemade in der Slowakei um den Titel kämpfen. Die Bayern-Eingewöhnung erschien ihm aber wertvoller. "Wir hängen hier einen Monat zusammen." Klar, die U21-EM sei "auch was Geiles". Aber er will sich bei Bayern zeigen und integrieren: "Und hier den (WM-)Titel holen."