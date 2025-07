Und Kompany ging bei der Aufstellung auch All in wie am Pokertisch. Erstmals nach drei Monaten und seinem Muskelbündelriss beim Bundesligaspiel in Augsburg lief Musiala wieder in der Münchner Startelf auf. Der 22-Jährige war bemüht, Magie zu verbreiten, rutschte mehrfach aus - und verletzte sich dann so schwer. Ein Schock - nicht nur für ihn, sondern auch für seine Teamkollegen. Zuvor musste auch schon Josip Stanisic angeschlagen vom Platz (34.).