Die Ermittlungen im Südthüringer Rockermilieu liefen schon lange. Im vergangenen Dezember wurden in und um Schleusingen mehrere Häuser und Wohnungen durchsucht. Es folgten Festnahmen. Dann erhob die Staatsanwaltschaft Gera, zuständig für Organisierte Kriminalität, Anklage. Die Anklageschrift wendet sich gegen insgesamt elf Leute. Mutmaßlich sind sie Mitglieder des „MC Gringos“ oder gehören mindestens zum Umfeld des Motorradclubs. Die „Gringos“ gelten als Unterstützer der 2021 verbotenen „Bandidos“.