Cloud-Probleme: Microsoft-Ausfall zeigt Risiken digitaler Abhängigkeit

Wer mehr Unabhängigkeit sucht, greift oft zu europäischen Open-Source-Lösungen wie Nextcloud in Kombination mit Collabora Online oder OnlyOffice. Damit lassen sich Dateispeicher, Kalender, Videokonferenzen und gemeinsame Dokumentbearbeitung auf eigenen Servern bei deutschen Cloud-Anbietern wie Ionos oder Hetzner betreiben.

Speziell für die öffentliche Verwaltung entwickelt das Zentrum für Digitale Souveränität (ZenDiS) zudem die Plattform OpenDesk, die unter anderem Nextcloud, Collabora, den Messenger Element und Open-Xchange unter einer Oberfläche bündelt und zuletzt stark wachsende Nachfrage verzeichnete. Daneben setzen viele Organisationen auf spezialisierte europäische Anbieter wie Wire für Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation

Was sollten Betroffene während einer solchen Störung tun?

IT-Fachleute raten zunächst zur Ruhe: Einzelne Nutzer sollten ihre Passwörter nicht vorschnell zurücksetzen oder Apps neu installieren, da der Fehler auf den zentralen Microsoft-Servern liegt. Auch auf Seiten der Firmen-Administratoren warnt Microsoft ausdrücklich davor, während eines laufenden Ausfalls voreilig tiefgreifende Änderungen an Netzwerkeinstellungen, Identitätsverwaltungen oder DNS-Einträgen vorzunehmen - das erschwert die spätere Wiederherstellung oft zusätzlich.