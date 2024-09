Es ist schon das zweite Mal, dass die Lautenbergschule sich am Cleanup Day beteiligt. Und so, wie im Vorjahr, haben die Jungen und Mädchen in nicht mal drei Stunden wieder mehr als eine Tonne Müll in Suhl gesammelt. An der Sternwarte, am Bahnhof sowie im größeren Umfeld um ihre Schule. Insgesamt haben sich 287 Schüler beteiligt und all das, was achtlos weggeworfen wurde, an zehn Sammelstellen zusammengetragen.