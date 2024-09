Aufräumen am 14. September : Cleanup Day in Ilmenau und Arnstadt

„Ilmenau räumt auf“ heißt es am kommenden Samstag, 14. September, auch wenn der internationale Cleanup Day erst eine Woche später im Kalender steht. „Da wir am 20. September in Thüringen einen Feiertag haben, wurde gemeinsam mit der Stadt entschieden, die Aktion schon eine Woche früher durchzuführen“, erläutert Jens Wolling, der sich auch dieses Mal wieder um die Organisation der Müllsammelaktion kümmert. Zweimal im Jahr sind alle Ilmenauer aufgefordert sich an der Aufräumaktion zu beteiligen. Bewaffnet mit Müllbeutel, Handschuhen und festem Schuhwerk sammeln sie an Wald- und Wegrändern, an Bächen, an Teichen und am Ilmufer achtlos weggeworfene Plastikverpackungen, Flaschen und vieles andere mehr, was dort nicht hingehört.