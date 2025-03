Trotz bedeckten Himmels und Temperaturen nur knapp über den Gefrierpunkt haben am Samstag so viele Menschen wie nie zuvor am Frühjahrsputz in Ilmenau teilgenommen. Allein an den vier Haupttreffpunkten haben sich über 50 Menschen versammelt und sind von dort aus in alle Richtungen ausgeschwärmt, um Müll aufzusammeln.