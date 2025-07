Bald ist es wieder soweit: In Meiningen findet vor der Kulisse der den Marktplatz umgebenden historischen Gebäude der Altstadt am Samstag, 26. Juli, die mittlerweile 12. Auflage des Oldtimertreffens der Classic-Land Südthüringen statt. Die Veranstaltung ist eingebettet ins Programm des alljährlich in der Stadt ausgerichteten Festivals GrasGrün.