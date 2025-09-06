Eigentlich war das Wetter der letzten Tage so ganz und gar nicht gemacht, für eine Geländefahrt mit Classic-Maschinen. In den letzten Tagen war Dauerregen im baden-württembergischen Isny angesagt. Eigentlich besteht ein Enduroteam normalerweise aus drei Fahrern, im Allgäu waren jedoch vier Piloten pro Mannschaft gefragt. Eigentlich wollte der Zella-Mehliser Oli Ritz eine weitere Standortbestimmung mit Blick auf die Mannschafts-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr vornehmen. Doch verletzungsbedingt ließ er dem 16-jährigen Sohn Janek auf einer fast dreimal so alten 50-Kubik-Fantic den Vortritt.