Ein reges Treiben, viele neugierige Blicke und zahlreiche Gespräche: So präsentierte sich der Tag der „Berufsinformation Plus“ im Beruflichen Bildungszentrum des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschlands (CJD) in Ilmenau. Besucher fanden hier eine bunte Mischung aus Führungen, praktischen Demonstrationen und persönlichen Einblicken in verschiedene Berufsfelder. Die Veranstaltung war nicht nur gut besucht, sondern bot auch einen Blick in die realen Ausbildungswelten – von Lager und Logistik über Hauswirtschaft und Gastgewerbe bis hin zu Metalltechnik, Farbe und Raum, Holzbearbeitung, Verkauf und Küche.