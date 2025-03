Citymanagement Suhl fragt: Wer will beim Themenmarkt noch mitmachen?

Der erste Themenmarkt für 2025 in der Suhler Innenstadt zwischen Marktplatz, Steinweg und Dianabrunnen wird in diesem Jahr am Samstag, 26. April, stattfinden und steht unter dem Motto „Wir für hier – Regionales zuerst“. Denn es geht es vor allem darum, einheimische Aussteller zu präsentieren, wie das Citymanagement der Stadt Suhl mitteilt. An diesem Tag sind natürlich auch ein paar Überraschungen geplant, über die das Citymanagement in Kürze näher berichten wird. Schon heute steht jedoch fest, dass die Suhler Kleingärtner wieder mit ihrer großen Pflanzenbörse ab 10 Uhr dort präsent sind. Aber nicht nur die Kleingärtner, sondern auch Isabel Kummer vom „Potted Jungle“ möchte hier ebenfalls Pflanzen darbieten und verkaufen.