Der Oberhofer Kurpark wird am Sonntag, 17. August, zur Biathlonarena. Die Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) Oberzentrum Südthüringen holt zum dritten Mal die Biathlon-Deutschland-Tour in die Region – diesmal im Rahmen des Oberhofer Stadtfestes, wie eine KAG-Sprecherin informiert. Unternehmen, Vereine, Familien oder spontane Gäste ab zwölf Jahren sind von 12 bis 17 Uhr eingeladen, selbst aktiv zu werden, anzufeuern oder einfach Biathlon-Flair mitten in der Stadt zu genießen.