Die meisten haben ihn sicherlich schon gebucht, andere stecken gerade mitten in der Planung für ihren Sommerurlaub. Und wer nicht weiß, welches Hotel für die Familie geeignet ist, welche Dokumente er bei der Einreise braucht oder wie er am besten mit all seinem Gepäck von zu Hause zum Flughafen kommen soll, der ist bei Andrea Trabert und ihrem Team genau richtig. Gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen Jeanette Edelmann und Verena Möller erfüllt sie tagein, tagaus die Wünsche ihrer Kunden. Mittlerweile blickt die heute 71-Jährige schon auf 35 Jahre im Geschäft zurück.