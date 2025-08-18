Ist das jetzt ein Punk? Oder werden alte, löchrige Kleider aufgetragen oder was soll die Type auf dem Sicherungskasten? In Sonneberg ist die Puppe wie andere Spielzeuge nun auch zu sehen. Während im Web aktuell Memes mit der Kinderbuchfigur Conni viral gehen, scheint Sonneberg nunmehr von einem Blondschopf mit Glupschaugen und Haarlocke die Innenstadt zu erobern. Conni war jüngst – virtuell – bereits auf der Oberlinder Kerwa und ließ sich Sonneberger Bratwürste schmecken, die Puppe schaut nun von einem Stromkasten in der Marienstraße den Passanten entgegen.