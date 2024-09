Alles neu macht – in diesem Falle – der Sommer: Am Suhler Kino tut sich was, das Ende der (meisten) Bauarbeiten kommt in Sicht beziehungsweise ist bereits eingetreten: Ein neuer Schriftzug prangt an der Fassade des Gebäudes, das gewissermaßen ein Eingangsportal ins Stadtzentrum ist. Die Fassade wurde gedämmt und mit einem neuen Anstrich versehen, die Treppenanlage samt Rollstuhlrampe wurde überholt. „Im Foyer haben wir neue Screens installiert, auf denen viele Informationen aus der Stadt und der Region verbreitet werden“, berichtet Theaterleiterin Yvonne Mitzenheim. So wurden auf den neuen Bildschirmen bereits das jüngste Simsontreffen und andere Veranstaltungen in Suhl beworben.