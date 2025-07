An heißen Sommertagen gibt es einige kühle Plätze, die sich besonderer Beliebtheit erfreuen. In der kommenden Woche dürfte das Suhler Cineplex auf jeden Fall mit dazu gehören. Denn in den sieben klimatisieren Sälen des größten Lichtspieltheaters im Süden des Freistaats wird im Schatzkästchen gewühlt. Aus Anlass des 25. Geburtstages des Kino-Neubaus am Eingang zur Innenstadt werden nämlich eine Woche lang täglich besondere Filme gezeigt. Sie laufen neben dem normalen Programm und bieten eine Zeitreise der besonderen Art für durchaus unterschiedliche Geschmäcker vom Romantiker über den Anime-Freund und Science Fiction-Freund bis hin zum Horror-Fan.