Was lange währt, wird hoffentlich gut: Nach erneuter längerer Schließung ist die früher Kinobar im Cineplex Suhl nun wieder geöffnet. „Daru – Sushi & Bowl“ will die Gaumen der Suhler fortan mit japanischen Spezialitäten verwöhnen, zugleich aber auch vor und nach dem Kinobesuch einladen. Hausgemachte Limonaden soll es ebenso geben wie Bowls – also frische Schüsselgerichte – und natürlich auch Sushi. Vom ursprünglich angedachten Namen „Sushi in Suhl“ hat man sich unterdessen verabschiedet, einige Umbauarbeiten durchgeführt und ein eigenes Konzept entwickelt. Am Donnerstag um 11.30 Uhr öffnete sich nun erstmals die Tür des neuen Betreibers, künftig soll dies außer montags täglich der Fall sein. Einerseits wird mittags von 11.30 bis 14 Uhr, andererseits am Abend ab 17 Uhr bis 22 Uhr in das neue Restaurant geladen. Zum Essen, aber auch als Drink-Bar für einen Absacker nach dem Filmerlebnis.