Schaut man in die Instagram-Story der Influencerin, könnte man meinen, bei Cindy Speich ist alles beim Alten: eine Stulle Brot in der Hand, die Latzhose über den Schultern, im Bautransporter auf der Autobahn unterwegs. Alltag, Staub, Spritgeruch, Baustellen. Doch hinter den Kulissen hat die Südthüringerin in diesen Tagen eine magische Marke geknackt. Eine Million Menschen folgen der Frau aus den „Schmallediven“ inzwischen auf Social Media.