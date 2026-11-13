Mit einem „Haarknödel“ auf dem Kopf und den „Sicherheitsadiletten“ kommt sie direkt von der Baustelle auf die Bühe: Cindy Adriana-Speich bleibt sich selbst treu, auch als frisch gebackene Bestsellerautorin auf Tour. Mit ihrem Buch „Ich bau mir ne Welt, die Männer nicht gefällt“ ist die Influencerin und selbstbezeichnete „Bauleiterin“ der heimischen Baustelle in Niederschmalkalden dieser Tage zu Gast in Suhl.